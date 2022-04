Ο Νταβίντ Αλάμπα πίστευε στην... ολική κατάρρευση της Σεβίλλης και τη μεγάλη ανατροπή της Ρεάλ, μη φάνοντας τους συμπαίκτες του να πανηγυρίσουν το 2-2 και σπρώχνοντάς τους προς τη σέντρα για να κυνηγήσουν το come-back!

Ο Ελβετός αμυντικός είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ηγετικής φυσιογνωμίας σε μια ομάδα. Οι εμπειρίες του και ο χαρακτήρας που έχει φτιάξει τον κάνουν μια από τις καλύτερες ελεύθερες μεταγραφές στα χρονικά της Ρεάλ, αλλά και του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Στο ματς της Κυριακής απέναντι στη Σεβίλλη, τη στιγμή που ο Νάτσο έκανε το 2-2 στο 82', o Αλάμπα έτρεξε να τους πάρει όλους πίσω προς τη σέντρα και να μη χαθεί χρόνος για τη μεγάλη ανατροπή, η οποία τελικά ήρθε στις καθυστερήσεις από τον Καρίμ Μπενζεμά.

