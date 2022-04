Τις υπηρεσίες του Πέδρι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, θα στερηθεί ο Τσάβι, μιας και ο 19χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Ο νεαρός Ισπανός μεσοεπιθετικός, αντικαταστάθηκε μετά την ανάπαυλα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η Μπαρτσελόνα με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι υπέστη ρήξη στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Οι άνθρωποι του συλλόγου, περίμεναν ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων του δεν θα ήταν ενθαρρυντικά, όπως και τελικά αποδείχθηκε. Ετσι, ο Πέδρι θα αναγκαστεί να μείνει στα «πιτς» για περίπου 6-8 εβδομάδες, γεγονός που σημαίνει ότι η φετινή σεζόν έλαβε τέλος για τον ίδιο.

Εως τώρα είχε προλάβει να καταγράψει 22 συμμετοχές με τους «μπλαουγκράνα», έχοντας απολογισμό πέντε γκολ και μία ασίστ.

LATEST NEWS | Tests carried out this morning have confirmed that @Pedri has a rupture in his left biceps femoris. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/R399cpwU4N