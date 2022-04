Η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται να θέλει σαν τρελή τον Λεβαντόφσκι, εκεί βρίσκεται ήδη ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και οι δυο τους μπορούν ν' αναβιώσουν την μαγική τους προ 8ετίας, σεζόν, στην Ντόρτμουντ.

Ο εκπρόσωπος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φέρεται να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Τζουάν Λαπόρτα με τον «Λέβα» να είναι φευγάτος από το Μόναχο, δίχως να θέλει πλέον να μπει σε διαδικασία συζητήσεων για το νέο συμβόλαιο.

Ο Πολωνός επιθετικός φαίνεται πως θέλει να συμμετέχει στο πλάνο του Τσάβι για την Μπαρτσελόνα της νέας εποχής που ήδη εντυπωσιάζει και εκεί βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στην επίθεση της Μπορούσια Ντόρτμουντ την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 και είχαν κάνει τρομερά πράγματα στην Βεστφαλία. Σε 48 ματς που έπαιξαν αμφότεροι, ο Λεβαντόφσκι είχε 28 τέρματα και 13 ασίστ, ενώ, ο «Όμπα» μέτρησε 16 γκολ και 5 ασίστ.

Και μπορεί ο Λουκ Ντε Γιόνγκ να πετυχαίνει καθοριστικά γκολ ή ο Ντεπάι να δίνει ταχυδύναμη στη γραμμή κρούσης των «μπλαουγκράνα», ωστόσο, ο Τσάβι ξέρει σίγουρα πως το δίδυμο Λεβαντόφσκι – Ομπαμεγιάνγκ ίσως να πάει σε... άλλο επίπεδο την ομάδα του.

Robert Lewandowski and Pierre-Emerick Aubameyang played the 2013-14 season together at Borussia Dortmund.



▪️ Lewy: 48 games, 28 goals, 13 assists

▪️ Auba: 48 games, 16 goals, 5 assists



Imagine them together again 🤝 pic.twitter.com/uRUJ0q2mGA