Ο Μαρσέλο διανύει τις τελευταίες μέρες της ιστορικής του παρουσίας στην Ρεάλ, απολαμβάνει μέχρι και τις προπονήσεις, σκοράρει με το δεξί και θυμάται τον πανηγυρισμό που έκανε κάποτε με τον Κριστιάνο.

Ο Βραζιλιάνος στα 33 του κι έπειτα από 15 χρόνια στη «βασίλισσα» με την οποία έχει κατακτήσει τα πάντα, ετοιμάζεται πλέον ν' αποχωρήσει από τον σύλλογο της Μαδρίτης. Δεν υπολογίζεται από τον Αντσελότι και η Ρεάλ δεν θα του ανανεώσει το συμβόλαιο που ολοκληρώνεται στο φινάλε της σεζόν.

Στο Valdebebas πάντως, ο Μαρσέλο απολαμβάνει πλέον κάθε του ημέρα και κάθε προπόνηση. Τόσο, που φτάνει σε σημείο να σκοράρει με εκπληκτικό τρόπο ακόμα και με το δεξί, ενώ, δεν ξεχνάει τον κολλητό του, Κριστιάνο Ρονάλντο. Απλά, τώρα κάνει τον πανηγυρισμό του CR7 παρέα με τον Ροντρίγκο...

Marcelo hit the siuuu and the Receba back-to-back 🤣



(via @realmadrid) pic.twitter.com/jORTfTtZ9U