Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα έχουν βρει στο πρόσωπο του Πέδρι τον επόμενο ηγέτη της ομάδας τους, γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη φώναζαν ρυθμικά το όνομά του...

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα ήταν γι' ακόμη ένα παιχνίδι απολαυστικός. Αυτή τη φορά απέναντι στη Σεβίλλη, ο Πέδρι με μία εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πήρε τους «μπλαουγκράνα» στην πλάτη του και τους οδήγησε στο τρίποντο που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση της βαθμολογικής κατάταξης. Τα τελευταία χρόνια στην Μπαρτσελόνα είχαν συνηθίσει τον Λιονέλ Μέσι να αναλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο. Ωστόσο, ο «Λίο» δεν αγωνίζεται πλέον στο Καμπ Νόου, γι' αυτό και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα έχουν βρει στο πρόσωπο του Πέδρι τον επόμενο ηγέτη της ομάδας του.

Ενδεικτικό ότι μετά το τέλος του αγώνα, οι φίλοι των Καταλανών φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Πέδρι, όπως συνήθιζαν να κάνουν τα τελευταία χρόνια με τον Λιονέλ Μέσι...

Barca up to second. Pedri the man, the hero of Camp Nou pic.twitter.com/fIUgihrCqH