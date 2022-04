Τσάβι: «Γι' αυτό ο Πέδρι μου θυμίζει τον Ινιέστα» (vid)

Ο Τσάβι δεν σταματά να εξυμνεί τον Πέδρι και να τον συγκρίνει συνεχώς με τον Ινιέστα, με τον νεαρό χαφ να έχει πετύχει το μαγικό και καθοριστικό γκολ απέναντι στην Σεβίλλη το βράδυ της Κυριακής στο «Καμπ Νόου».

Η Μπαρτσελόνα με το 1-0 επί των Ανδαλουσιανών έχει πλέον το μεγαλύτερο αήττητο σερί απ' όλες τις υπόλοιπες ομάδες των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, αφού, μπήκε stop και στην επίδοση των 15 αγώνων δίχως αρνητικό αποτέλεσμα που μετρούσε η Σεβίλλη.

Ο Πέδρι με το πρώτο του γκολ εκτός περιοχής στη θητεία του στην Μπαρτσελόνα έγραψε το τελικό 1-0 και έκανε τον κόσμο αλλά και τον Τσάβι να τον αποθεώσουν.

«Είναι ηγέτης ήδη. Θέλει να έχει τη μπάλα και να έχει τον έλεγχο στα παιχνίδια. Γι' αυτό ξαναλέω ότι μου θυμίζει τον Ινιέστα ο τρόπος που αγωνίζεται» είπε ο κόουτς των Καταλανών.

Ο Πέδρι έχει σκοράρει πλέον δυο φορές στα 7 πιο πρόσφατα ματς πρωταθλήματος, κάτι που είχε χρειαστεί 34 παιχνίδια για να το καταφέρει στο άμεσο παρελθόν.

This Arabic Commentator saw a goal written all over. Pedri just couldn’t disappoint him 😂😂😂💙❤️💙❤️pic.twitter.com/Dw6rcSzJ48