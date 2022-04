Ο Καρίμ Μπενζεμά σκόραρε δύο τέρματα απέναντι στην Θέλτα έφτασε τα 34 γκολ τη φετινή σεζόν και διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του στη Ρεάλ!

Ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του φετινού τίτλου έκανε η Ρεάλ, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Θέλτα με 2-1. Παρά τα παράπονα που υπήρχαν από τους Κέλτες και ιδιαίτερα από τον Ιάγκο Άσπας, ο Καρίμ Μπενζεμά συνέχισε το... βιολί του.

Στο 19ο λεπτό, ο Γάλλος στράικερ άνοιξε το σκορ για λογαριασμό των φιλοξενούμενων από το σημείο του πέναλτι κι έγινε ο παίκτης με το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας από τη λευκή βούλα από τη σεζόν 2017-2018, έχοντας 17 στις 18 εκτελέσεις. Στο 69' ο 34χρονος στράικερ πέτυχε και δεύτερο προσωπικό τέρμα στην αναμέτρηση, χαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη νίκη στην ομάδα του.

Ετσι σε ηλικία 34 ετών, ο Καρίμ Μπενζεμά έφτασε τα 34 τέρματα σε 34 παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας μάλιστα και 13 ασίστ. Αυτή είναι και η πιο παραγωγική χρονιά του έμπειρου επιθετικού από τη μέρα που ντύθηκε στα «λευκά». Το εντυπωσιακό είναι ότι απομένουν οκτώ αγωνιστικές για το φινάλε της τρέχουσας σεζόν στη La Liga και ο Μπενζεμά έχει την ευκαιρία να πετύχει περισσότερα γκολ και να γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα.

- 47 goal contributions in 34 games all competitions

- Best goalscoring season of his career

- Real Madrid top of La Liga

- #UCL hat-trick against PSG



The best striker in the world right now, Karim Benzema. 🇫🇷 pic.twitter.com/iaP6shIxBJ