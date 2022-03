Στη μπουτίκ της Μπαρτσελόνα, όσοι κοιτάζουν τις φανέλες των παικτών και σκέφτονται το τύπωμα που θέλουν να έχουν στην πλάτη της δικής τους εμφάνισης, αντικρίζουν το... έξυπνο marketing από τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Πέδρι κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα στους «μπλαουγκράνα» και προκειμένου να τον «ανεβάσει» ακόμα περισσότερο ο σύλλογος και να του δείξει την εκτίμησή του, προέκυψε μια ιδιαίτερη ιδέα για τη μπουτίκ της ομάδας.

Στο χώρο με τις φανέλες των παικτών όπου φυσικά καθημερινά περνάει ο κόσμος για να προμηθευτεί μια εμφάνιση, όταν φτάνουν οι επισκέπτες στο σημείο του Πέδρι, υπάρχει η εξής πρωτότυπη επιγραφή:

«Προσοχή! Αυτή η φανέλα περιλαμβάνει μεγάλη δόση μαγείας! Μπορεί να είναι επιβλαβής για τους αντιπάλους. Αποτελεί ιδιοκτησία του κατόχου του βραβείου Golden Boy».

Barcelona has started selling Pedri jerseys with a special tag on them at the official club store.



"Attention! This jersey contains high doses of magic. It can be detrimental to your rivals. Property of the Prince of the Golden Boy," it reads. pic.twitter.com/DdaIBtG63R