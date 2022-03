Την πόρτα του χειρουργείου θα χρειαστεί να περάσει ο Εντέν Αζάρ, με αποτέλεσμα αυτό να του στοιχίσει την παρουσία του στο υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Ο 31χρονος Βέλγος μεσοεπιθετικός των «μερένγκες» αναμένεται να υποβληθεί την Τρίτη (29/03) σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και τόσο καιρό στον αστράγαλο.

Ωστόσο, το τίμημα θα είναι μεγάλο, καθώς όπως αναφέρει το «Cope», ο Αζάρ μετά το χειρουργείο θα αναγκαστεί να παρακολουθήσει όλα τα φετινά ματς της Ρεάλ από την τηλεόραση του σπιτιού μιας και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι το καλοκαίρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα ο Βέλγος αστέρας προτίμησε τώρα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ώστε να προλάβει να είναι σε άριστη κατάσταση ενόψει Παγκοσμίου Κύπελλου του 2022 στο Κατάρ.

Το βέβαιο είναι ότι η πορεία του στην Ρεάλ δεν ήταν αυτή που ενδεχομένως και ο ίδιος θα περίμενε. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τη μέρα που εντάχθηκε στους Μαδριλένους έχει τον ίδιο αριθμό τραυματισμών (16) με γκολ και ασίστ.

