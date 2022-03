Πέδρι: «Με τα πρώτα μου χρήματα αγόρασα Playstation 5, τώρα θέλω να πάρω ένα σπίτι στους γονείς μου»

Ο Πέδρι έχει στραμμένα όλα τα φώτα πάνω του, μιας και αποτελεί ένα από τα καλύτερα ταλέντα της ηλικίας του. Παρ' όλα αυτά παραμένει ταπεινός. Κάτι που απέδειξε και στις πρόσφατες δηλώσεις του στις οποίες τόνισε πως θέλει με τα χρήματα που βγάζει από την Μπαρτσελόνα να κάνει δώρο στους γονείς του ένα σπίτι.

Το παιδί που έχει βαλθεί να τρελάνει την Βαρκελώνη με τα καμώματά του. Την περυσινή σεζόν ο Πέδρι, απέδειξε το πάθος και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε 73 παιχνίδια σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις. Τα περισσότερα από κάθε άλλον (LaLiga, Copa Del Rey, Spanish Super Cup, Champions League, Euro, Ολυμπιακοί Αγώνες, προκριματικά Μουντιάλ, Euro U-21, Nations League).

Το 2021 ολοκληρώθηκε τον πιο ιδανικό τρόπο για τον Πέδρι, καθώς αναδείχθηκε νικητής του βραβείου Golden Boy 2021 ενώ μάλιστα κατέκτησε και το βραβείο Κοπά, το οποίο απονέμεται στον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών, για τα επιτεύγματά του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας.

Φέτος οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τους Καταλανούς συνεχίζονται, έχοντας καταγράψει 18 συμμετοχές, με απολογισμό τρία τέρματα και μία ασίστ, αποτελώντας ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας του Τσάβι.

Pedri: "The first thing I bought with my money was a PS5 back when it came out. Now, I want to buy my parents a house. My money is theirs too, we are a family." pic.twitter.com/WqSUHRXD5x