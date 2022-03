Κίνηση που προκάλεσε αίσθηση από τον Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος πάτησε like σε πανηγυρικό ποστ του Άλμπα μετά τον θρίαμβο της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου».

Ο Ντάνι Καρβαχάλ τα έκανε... μαντάρα με την απόδοσή του κόντρα στη Μπαρτσελόνα στο Clasico της Κυριακής (20/3) και συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και μετά το τελικό σφύριγμα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Παρά το γερό «χαστούκι» που δέχθηκε η Ρεάλ και την αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσίασε εντός αγωνιστικού χώρου, ο Ισπανός δεξιός μπακ είχε τη διάθεση να πατήσει like σε πανηγυρικό ποστ του Ζόρντι Άλμπα από τα αποδυτήρια των Μπλαουγκράνα.

Φυσικά αυτή η κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τα ισπανικά ΜΜΕ που απαθανάτισαν το γεγονός, με τον έμπειρο αμυντικό τελικά να παίρνει πίσω το like του λίγη ώρα αργότερα.

❗️| Carvajal liked Jordi Alaba’s IG picture moments after El Clasico defeat before unliking it an hour later. ‘Carvajal creating his own mess on and off the field’ @diarioas