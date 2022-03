Το Gazzetta βρέθηκε και στο Clasico και σας μεταφέρει όλα όσα έζησε στην τεσσάρα της Μπαρτσελόνα μέσα στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Γράφει ο συνεργάτης του Gazzetta στη Μαδρίτη, Πάνος Κωστόπουλος

«Δεν ξέρω τι να πω,» ψέλλιζε ο Νάτσο με τα το Κλάσικο. «Όλα πήγαν λάθος από την αρχή. Θα έχουμε κάποιες γ***μένες μέρες.» Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα σφύριζε τη λήξη του αγώνα στο Μπερναμπέου για να απαλλάξει τη Ρεάλ Μαδρίτης από το μαρτύριο που βίωσε επί 90 λεπτά.

Ο άνθρωπος που οδήγησε τη «Βασίλισσα» στην ανατροπή επί της Παρί Σεν Ζερμέν λίγες ημέρες νωρίτερα έβλεπε από τις κερκίδες, ανήμπορος να βοηθήσει την ομάδα του λόγω τραυματισμού. Η απουσία του Καρίμ Μπενζεμά οδήγησε τον Κάρλο Αντσελότι στο να πειραματιστεί χρησιμοποιώντας τον 36χρονο Λούκα Μόντριτς σαν ψεύτικο εννιάρι, κίνηση που μπέρδεψε την ομάδα. «Είπα στους παίκτες μου ότι η ευθύνη είναι δική μου,» δήλωνε ο Αντσελότι εμφανώς απογοητευμένος από το πλάνο του.

Την ίδια στιγμή, στο άδειο Μπερναμπέου το μόνο που ακουγόταν ήταν οι περίπου 300 οπαδοί της Μπαρτσελόνα που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν από το πρώτο λεπτό. Οι Μπλαουγκράνα εξέπεμπαν αυτοπεποίθηση από τη στιγμή που πάτησαν στο χορτάρι του Μπερναμπέου, 1114 μέρες μετά από την τελευταία νίκη της ομάδας τους επί της μισητής αντιπάλου.

Πριν από πέντε μήνες, μετά από την ήττα από τη Ράγιο στο Βαγιέκας που οδήγησε στην απομάκρυνση του Ρόναλντ Κούμαν, δεν υπήρχε οπαδός της Μπαρτσελόνα που θα προέβλεπε μια νίκη 4-0 στην πρωτεύουσα. Οι οπαδοί των καταλανών πήγαν από το να αμφιβάλλουν εάν η ομάδα θα τερματίσει στο τοπ4 στο να φωνάζουν «Όλε, όλε, όλε» κάθε φορά που παίκτης της ομάδας τους πάσαρε σε συμπαίκτη του.

Τα Όλε δεν ξεκίνησαν μετά το τρίτο ή τέταρτο γκολ. Ξεκίνησαν μόλις στο 24’ με το σκορ στο 0-0. Οι παίκτες του Τσάβι είχαν 65% κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, με τον Πέδρι να λάμπει με την εμφάνιση του σε ένα ακόμα ματς. Γεννημένος το 2003, κάθε φορά που ακουμπούσε τη μπάλα ο μέσος των Μπλαουγκράνα σε έκανε να αναρωτιέσαι πως ένας παίκτης της ηλικίας του μπορεί να είναι τόσο ψύχραιμος σε ένα ματς που είναι αντιμέτωπος με μια από τις καλύτερες μεσαίες γραμμές της Ευρώπης.

Clásico night at the Bernabéu. This will be fun. pic.twitter.com/8cn8I84wo5