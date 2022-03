Η Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη της με 4-0 της Ρεάλ θύμισε την παλιά ομάδα που σκορπούσε τον φόβο και τον τρόμο σε κάθε αντίπαλο.

Για τον ποδοσφαιρικό εγκέφαλο του Τσάβι το τίκι-τάκα είναι σαν το ποδήλατο. Δεν ξεχνιέται ποτέ και γι' αυτό προσπάθησε από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα ηνία της Μπαρτσελόνα, να το μεταδώσει στους ποδοσφαιριστές του. Αλλωστε αυτό είχε συνηθίσει να παίζει ο Τσάβι κατά την ποδοσφαιρική του θητεία, έχοντας στο πλευρό του τους Ινιέστα και Λιονέλ Μέσι.

Ο 41χρονος προπονητής έμαθε πολλά από τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Οταν ο τεχνικός της Σίτι βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία των Καταλανών, υπήρχαν φάσεις, στις οποίες θυμόμαστε το σύνολο του, να χάνει τη μπάλα και εντός πέντε δευτερολέπτων να καταφέρνει να ανακτά την κατοχή αυτής και να συνεχίζει στο δικό της ρυθμό, στο δικό της «τίκι-τάκα», το οποίο φάνταζε αδύνατο να νικηθεί και στη πραγματικότητα λίγες ήταν οι φορές που δεν ήταν αποδοτικό.

Κάτι τέτοιο σε λιγότερο βέβαια βαθμό είδαμε και στο πρόσφατο «Clasico». Η Μπαρτσελόνα δεν επέτρεπε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης την Ρεάλ να κάνει το παιχνίδι της. Από την άλλη μάλιστα οι «μερένγκες» άφηναν ελεύθερους χώρους κι ανενόχλητους τους παίκτες του Τσάβι να αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι «μπλαουγκράνα» έκαναν επτά επιθέσεις στις οποίες άλλαξαν τουλάχιστον 20 φορές την μπάλα. Ενα στατιστικό το οποίο αποτελεί ρεκόρ στο φετινό πρωτάθλημα.

Barça had seven separate sequences of 20+ uninterrupted passes in the Clásico - their most in a league game all season.



Losing 4-0 is really bad. Losing 4-0 while Barça face such little resistance in retaining the ball is much worse in this fixture, especially at the Bernabéu.