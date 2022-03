Μετά την εμφατική επικράτηση της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης (4-0), οι χρήστες του twitter θυμήθηκαν έναν οπαδό των Καταλανών που είχε πάρει άτυπα το βραβείο του πιο πιστού οπαδού πριν από τρία χρόνια.

Δεν υπάρχει οπαδός της Μπαρτσελόνα στην υφήλιο που να μπορεί να ξεχάσει το βράδυ της 7η Μάη του 2019. Όταν οι Καταλανοί επισκέφθηκαν το Άνφιλντ στη ρεβάνς του 3-0 του «Καμπ Νου» και υπέστησαν βαριά ήττα (4-0) και αποκλεισμό από τη Λίβερπουλ του Κλοπ.

Εκείνο το βράδυ στο «σπίτι» των Reds βρέθηκαν και οπαδοί της Μπάρτσα όμως ένας είχε κλέψει τις καρδιές όλων όταν εθεάθη να φιλάει το έμβλημα στη φανέλα του, παρότι το σκορ ήταν 4-0 και οι Καταλανοί μια ανάσα από έναν μυθικό αποκλεισμό.

Μετά το πάρτι επί της Ρεάλ το βράδυ της Κυριακής και τη μυθική τεσσάρα, οι χρήστες του twitter θυμήθηκαν αυτόν τον κύριο με την ελπίδα ότι όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο, θα απολαμβάνει την αναγέννηση της ομάδας του.

Και τότε ήρθε η απάντηση μέσω μιας φωτογραφίας που τον έδειξε χαμογελαστό στην κερκίδα του «Καμπ Νου»!

.

He kissed the badge at our worst

He deserves legit everything at our best



And that goes to all of you as welll💙❤️💙

Such a proud feeling to have stayed loyal through it all https://t.co/3T1BDGZ0Jf