Η εικόνα της Μπαρτσελόνα έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά και ο Τσάβι φέρει μεγάλη ευθύνη στην μεταμόρφωση των «μπλαουγκράνα». Αλλωστε αποδείχθηκε και στο ντέρμπι με την Ρεάλ ότι οι Καταλανοί με τον Ισπανό στον πάγκο τους μοιάζουν ξανά ατρόμητοι!

Η Μπαρτσελόνα το βράδυ της Κυριακής (20/03) έστησε πάρτι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και συνέχισε τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα. Αυτή τη φορά απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης την οποία ισοπέδωσε πετυχαίνοντας τέσσερα τέρματα εις βάρος της. Με μια εμφάνιση που θα ζήλευε ακόμα και η Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα, η ομάδα του Τσάβι έκανε ό,τι ήθελε στον στην ισπανική πρωτεύουσα και έφυγε έχοντας τους τρεις βαθμούς στο τσεπάκι της.

Από τη μέρα που ανέλαβε ο Τσάβι τα ηνία της Μπαρτσελόνα, το πλάνο ήταν ξεκάθαρο. Να ενώσει ξανά τα αποδυτήρια τα οποία ο προηγούμενος του Ρόναλντ Κούμαν είχε χάσει, να συμμαζέψει το αγωνιστικό χάλι που παρουσίαζε η ομάδα και δεχόταν ήττες με κατεβασμένα χέρια από αντιπάλους κατώτερου επιπέδου και να βάλει ξανά τους «μπλαουγκράνα» στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Τα άλλαξε όλα σε 134 ημέρες και την έκανε ξανά οικογένεια

Πριν από μερικές ημέρες, όταν και η Μπαρτσελόνα ήταν στο -15 από την πρωτοπόρο Ρεάλ, ο Τσάβι δεν φοβόταν να βγει και να πει πως η ομάδα του μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Πολλοί μπορεί να απόρησαν, άλλοι να γέλασαν, ωστόσο ο 41χρονος τεχνικός αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι της ομάδας του πως ο στόχος των «μπλαουγκράνα» είναι αυτός. Μπορεί φέτος να μην τα καταφέρει, μιας και λόγω της κακής εκκίνησης ελέω Κούμαν, η Μπαρτσελόνα έχασε σημαντικό έδαφος. Παρ’ όλα αυτά μετά την εμφατική νίκη στο «Μπερναμπέου» και με μία εμφάνιση που ξύπνησε μνήμες, οι «μπλαουγκράνα» έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους για το μέλλον. Η νίκη απέναντι στους Μαδριλένους ήταν και η πρώτη σε clasico μετά από τρία χρόνια (μετρούσε τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα η Ρεάλ), και το 1-0 στο ίδιο γήπεδο με γκολ του Ράκιτιτς τον Μάρτιο του 2019. Πλέον βρίσκεται ξανά στην τρίτη θέση ξανά και στο -12 από τη Ρεάλ με ματς λιγότερο.

Η ταπεινότητα του Τσάβι φαίνεται κι από κάθε δήλωσή του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 41χρονος Ισπανός τεχνικός σαφέστατα ήταν ευτυχισμένος αλλά παράλληλα και προσγειωμένος. Μάλιστα, μεταξύ άλλων τόνισε πως περίμενε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Ρεάλ και όχι η ομάδα του να κατακτήσει τόσο εύκολα τους τρεις βαθμούς.

«Δεν χρειάζομαι τη δόξα. Μην με δοξάζετε εμένα, αλλά τους παίκτες μου. Δεν νιώθω σαν να έκανα προσωπική νίκη, αλλά ήταν ομαδική η προσπάθεια. Η δόξα ανήκει στην οικογένεια της Μπαρτσελόνα. Δεν ήταν μια νίκη σαν τίτλος. Δεν έχουμε πετύχει ακόμη τους στόχους μας για φέτος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αυτή η νίκη με ένα τόσο μεγάλο σκορ, ήταν και η πρώτη φορά μετά από 63 ολόκληρα χρόνια που ένας προπονητής της Μπαρτσελόνα κάνει... ποδαρικό στα clasico με «τεσσάρα». Τελευταία φορά που το είχε πετύχει προπονητής της Μπαρτσελόνα ήταν το 1959 και συγκεκριμένα ο Χελένιο Ερέρα.

4 - Xavi Hernández 🇪🇸 is the third @FCBarcelona manager to win his first #ElClásico match by 4+ goals in the history of @LaLigaEN, after Ferdinand Daučík 🇸🇰 in 1951 (7-2 en Les Corts) and Helenio Herrera 🇦🇷 in 1959 (4-0 en el Camp Nou). Master. pic.twitter.com/Fz3msRlD0Q — OptaJose (@OptaJose) March 20, 2022

Η αναγέννηση του «τελειωμένου» Ντεμπελέ

Η Μπαρτσελόνα έφτασε πλέον τα 13 σερί παιχνίδια χωρίς ήττα αδιαμφισβήτητα αυτό οφείλεται στον Τσάβι αλλά και στην μεταμόρφωση που έχει κάνει από τη μέρα που ανέλαβε. Κατάφερε να ενώσει την ομάδα και να επαναφέρει στους Καταλανούς το πνεύμα του νικητή. Ειδικά σε παίκτες που πριν από μερικούς μήνες, ήταν με το ένα πόδι εκτός. Όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έδειξε γι' ακόμη ένα ματς ότι υπό την καθοδήγηση του Τσάβι μοιάζει αναγεννημένος, είχε τις ασίστ στα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του.

Ousmane Dembele’s game by numbers vs Real Madrid:



100% tackles won

81% pass accuracy

64 touches

5 ball recoveries

5 ground duels won

3 chances created

3 shots

2 crosses completed

2 successful take-ons

2 assists#MUFC need a right-winger... 🤔 pic.twitter.com/dVGujM3uqr — Statman Dave (@StatmanDave) March 20, 2022

Αμφότερες ήρθαν στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα ο Ντεμπελέ να γίνει ο δεύτερος παίκτης των Καταλανών που καταφέρνει κάτι τέτοιο σε εκτός έδρας ματς με τη Ρεάλ κατά τον 21ο αιώνα. Τελευταία φορά που το είχε πετύχει κάποιος, ήταν ο Τσάβι το 2009. Τότε που είχε σερβίρει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο στο εκκωφαντικό 6-2 των «μπλαουγκράνα» επί των Μαδριλένων. Πλέον ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει τις περισσότερες ασίστ (7) στα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης το 2022.

Dembele had to fight through boo's and whistles after the winter transfer window.



He now has the most assists (7) in Europe's top 5 leagues in 2022, while flourishing under Xavi.



Respect 👏 pic.twitter.com/bTbqjX4OkJ March 20, 2022

Δώρο εξ ουρανού ο Ομπαμεγιάνγκ

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ, έχει βρει για τα καλά τη φόρμα του στην Μπαρτσελόνα. κι έχει λύσει τα χέρια του Τσάβι. Όταν έφτασε στο «Καμπ Νόου» πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν αν είχε ακόμη την ικανότητα και την επιθυμία να κάνει την διαφορά στη Μπαρτσελόνα, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε για εκείνον το κεφάλαιο Άρσεναλ. Ο Γκαμπονέζος στράικερ ήταν γι’ ακόμη μία φορά πρωταγωνιστής της ομάδας του, αυτή τη φορά κόντρα στην Ρεάλ, πετυχαίνοντας δύο γκολ και μία ασίστ και μέσω social media έγραψε, φυσικά με απόλυτη επίγνωση για τους αποδέκτες του μηνύματός του: «Ο... τελειωμένος, σάς χαιρετά»!

Από τότε που εντάχθηκε στους «μπλαουγκράνα», ο Ομπαμεγιάνγκ έχει βαλθεί να τα βάλει με όλους. Με τα κοντέρ. Με τους αντιπάλους και με την ίδια τη λογική.

Gigante! Aubameyang, do Barcelona, comemorou seu gol imitando o teletransporte do Goku e segurando uma Esfera do Dragão!

Dragon Ball sempre influenciando o mundo! pic.twitter.com/uovqPEu13X — Kami Sama Explorer (@kamisamaexp) March 21, 2022

Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» έδωσε ακόμη μία παράσταση συνεχίζοντας την τρομερή του επίδοση στο γήπεδο της Ρεάλ. Μιας και στις τελευταίες του τρεις επισκέψεις μετράει πέντε γκολ και δύο ασίστ. Πλέον έφτασε τα εννέα τέρματα εκ των οποίων τα οκτώ τα πέτυχε ως βασικός, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί αν όχι η κορυφαία χειμερινή μεταγραφή της ομάδας, η πολυτιμότερη. Κάτι που αναγνώρισε και ο Τσάβι, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του χαρακτήρισε τον Γκαμπονέζο στράικερ ως «ένα δώρο που έπεσε από τον ουρανό».

«Ο Ομπαμεγιάνγκ είναι ένα δώρο που έπεσε από τον ουρανό Δεν είναι μόνο τα γκολ που πετυχαίνει, είναι ο τρόπος που προπονείται και ο επαγγελματισμός του. Είναι παράδειγμα για όλους», ήταν τα λόγια του προπονητή των Καταλανών, ο οποίος τρίβει τα χέρια του με την τρομερή φόρμα του 32χρονου επιθετικού.

Με το «καλημέρα» ο Ομπαμεγιάνγκ βελτίωσε το υψηλό πρέσινγκ της Μπαρτσελόνα, κάτι στο οποίο ο Τσάβι έχει επικεντρωθεί από τότε που έφτασε, ενώ γρήγορα δημιούργησε μια καλή συνύπαρξη με την επιθετική γραμμή της ομάδας. Μαζί με τους Ντεμπελέ και Φεράν Τόρες έχουν συνεισφέρει σε 14 τέρματα της ομάδας του. Ο Ομπαμεγιάνγκ μετράει τέσσερα γκολ και μία ασίστ στα τελευταία τρία ματς, ο Ντεμπελέ έχει μοιράσει τέσσερα τέρματα και ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει σκοράρει ήδη τρεις φορές και μετράει τρεις ασίστ. Σαφέστατα, η άφιξή του ήρθε την κατάλληλη στιγμή για τους Καταλανούς, οι οποίοι εδώ και μεγάλο διάστημα χρειάζονταν έναν αξιόπιστο σκόρερ για να εξασφαλίσουν ότι θα φτάσουν στο Champions League της επόμενης σεζόν αλλά και στην κατάκτηση του Europa League.