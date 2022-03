Σακίρα για Πικέ: «Όχι ότι είναι σύζυγός μου, αλλά είναι ο κορυφαίος αμυντικός»

Η Σακίρα θέλησε να στηρίξει δημόσια τον Ζεράρ Πικέ και να εκφράσει την υπερηφάνεια της για τον σύζυγός της μετά τις προσπάθειές του στο 4-0 της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ.

Η δημοφιλής ποπ τραγουδίστρια δεν τοποθετείται δημόσια για τον αρχηγό των «μπλαουγκράνα» για όσα συμβαίνουν εντός αγωνιστικού χώρου, ωστόσο, αυτή τη φορά θέλησε να το κάνει. Ακόμα κι αν δεν το... εγκρίνει ο Πικέ.

«Εκείνος δεν θα ήθελε να λέω τέτοια πράγματα δημόσια, αλλά για μένα ξέρω πως μπορεί όντως να παίξει έτσι, με τέτοιο ηρωισμό.

Ξεπερνώντας τραυματισμό ή με πόνο και να δίνει πάντοτε τα πάντα στο γήπεδο. Δεν είναι επειδή είναι ο σύζυγός μου, αλλά είναι ο κορυφαίος αμυντικός στον κόσμο» ήταν το σχόλιο της Σακίρα μετά το 4-0 των Καταλανών επί των «μερένγκες».

Shakira: "Piqué won't let me say these things publicly. But only he, with his heroism, can play like this... Overcoming any injury or pain and always giving his best. It's not because he's my husband, but he's the best center back in the world." pic.twitter.com/7PWa418Ztn