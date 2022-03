Το συγκινητικό βίντεο της Ατλέτικο για όλους τους γονείς

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δημοσίευσε στα social media της ομάδας ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό βίντεο για να τιμήσει όλους τους γονείς.

Σήμερα Σάββατο (19/03) στην Ισπανία γιορτάζουν την ημέρα του πατέρα, κι η Ατλέτικο Μαδρίτης δημιούργησε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο θέλοντας να τιμήσει όλους τους γονείς.

Με motto το «για εκείνους που ποτέ δεν σταματούν να προσπαθούν» που είναι ένα σύνθημα που διέπει όλο τον οργανισμό της Ατλέτι, οι «ροχιμπλάνκος» δημοσίευσαν στους λογαριασμούς της ομάδας στα social media ένα βίντεο με το οποίο τιμούν όχι μόνο τους βιολογικούς γονείς, αλλά κι εκείνους που μπορεί να μην είναι, αλλά δεν σταματούν ποτέ την προσπάθεια.

Στο σποτάκι βλέπουμε τις καθημερινές προσπάθειες ενός πατριού, του Ραμόν, να πλησιάσει τον μικρό Ντιέγκο. Εκείνος όμως φαίνεται να τον κρατά σε απόσταση. Η μητέρα του λοιπόν μια ημέρα τον προτρέπει να του δώσει μια ευκαιρία. Μοιράζονται εξάλλου ένα κοινό πάθος. Είναι και οι δυο οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης!

Μετά από αυτή την συζήτηση, ο μικρός ανταποκρίνεται θετικά, αγοράζει δυο εισιτήρια της ομάδας και τα αφήνει σε έναν φάκελο με το μήνυμα: «Για τον Ραμόν» κι ένα σημείωμα: «Partido a partido», δηλαδή παιχνίδι με το παιχνίδι».

Ο Ραμόν βρίσκει τον φάκελο και συνειδητοποιεί ότι έγινε ένα σπουδαίο βήμα στη σχέση τους.

«Για όλους τους γονείς, αλλά κι εκείνους που δεν είναι, αλλά ποτέ δεν σταματούν να προσπαθούν»!

Δείτε το:

To those who never stop striving. pic.twitter.com/f9VuxxN5Gz