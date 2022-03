Πέδρι: «Το να συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Μέσι είναι τρελό» (vid)

Ο Πέδρι κόντρα στην Γαλατασαράι έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ το οποίο σε πολλούς θύμισε τον Λιονέλ Μέσι.

Κόντρα στην Γαλατασαράι ο Πέδρι πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, το οποίο σε πολλούς θύμισε... Μέσι. Συγκεκριμένα, στο 37' ο νεαρός χαφ άδειασε δύο αντιπάλους του με εκπληκτικές προσποιήσεις εντός της αντίπαλης περιοχής κι εν συνεχεία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πλασέ.

Δεν ήταν λίγοι οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» που σύγκριναν το γκολ του Πέδρι με παρόμοια που έχει πετύχει στο παρελθόν ο Λιονέλ Μέσι, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Από την πλευρά του πάντως, ο 19χρονος Ισπανός μέσος τόνισε πως δεν θέλει να τον συγκρίνουν με τον Αργεντινό αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Το να συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Μέσι είναι τρελό. Ο Λίο έχει πετύχει πολύ πιο όμορφα γκολ στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Pedri isn't here for the Messi comparisons 👏 pic.twitter.com/qtvU5z9NYv