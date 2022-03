Βασίλισσα στα μαύρα, Μπλαουγκράνα στα χρώματα της Καταλονίας. Για πρώτη φορά στα χρονικά του Clasico, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα αγωνιστούν χωρίς τις κλασικές τους εμφανίσεις, στο απόλυτο ντέρμπι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (20/3, 22:00).

Τι κι αν έχει χάσει λίγη από την αίγλη της περασμένης δεκαετίας, όταν βρέθηκε στο απόγειο; Τι κι αν δεν κρίνει το πρωτάθλημα, αφού η απόσταση των δύο «μονομάχων» είναι στους 15 βαθμούς; Το επερχόμενο Clasico προμηνύεται ιστορικό πριν καν γίνει η πρώτη σέντρα.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα πρωτοπορούν, αλλάζοντας τα «χρώματα» με τα οποία τις έχουμε συνηθίσει να κοντράρονται εντός κι εκτός συνόρων. Συγκεκριμένα, αυτό θα είναι το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι στο οποίο καμία από τις δύο ομάδες δεν θα φορέσει την παραδοσιακή της εμφάνιση: η Βασίλισσα, δηλαδή, τη λευκή φανέλα της, οι Καταλανοί τη Μπλαουγκράνα εμφάνισή τους.

Οι Μερένγκες επιφύλαξαν μια έκπληξη προς τους φιλάθλους τους, αποφασίζοντας να αγωνιστούν με μία επετειακή, εντυπωσιακή μαύρη φανέλα με λευκές λεπτομέρειες για τα 120 χρόνια ιστορίας τους. Από την πλευρά της, κατόπιν αιτήματος του Τζουάν Λαπόρτα το οποίο αποδέχθηκε η La Liga, η Μπαρτσελόνα θα φορέσει την τρίτη εμφάνισή της, η οποία έχει τα χρώματα της καταλανικής σημαίας (κίτρινο-κόκκινο).

The strangest Clasivo ever: no white of blaugrana on display https://t.co/9EJTelYTzq