Η Ρεάλ Μαδρίτης, με αφορμή τα 120 χρόνια ύπαρξης, έδωσε στο φως της δημοσιότητας την συλλεκτική φανέλα που θα φορέσει στο Clasico με την Μπαρτσελόνα την ερχόμενη Κυριακή στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Το «Clasico» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το μεγάλο ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, έρχεται αυτή την Κυριακή (20/03, 22:00), στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της La Liga.

Η Ρεάλ, με αφορμή τα 120 χρόνια ύπαρξης που συμπληρώθηκαν φέτος , θα αγωνιστεί κόντρα στους «μπλαουγκράνα» με ξεχωριστή εμφάνιση.

Οπως δημοσίευσε στα social media οι παίκτες του Κάρλο Αντσελότι θα παραταχθούν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με τη νέα επετειακή φανέλα, η οποία έχει «ασπρόμαυρο» χρώμα.

Στο παρακάτω εντυπωσιακό βίντεο παρουσίασης της νέας φανέλας, πρωταγωνιστούν οι Καρίμ Μπενζεμά, Μαρσέλο, Νταβίντ Αλάμπα, Φερλάν Μεντί αλλά και ο εμβληματικός κίπερ των Μαδριλένων, Ικέρ Κασίγιας.

Δείτε τo video της παρουσίασης:

Y-3 and Real Madrid reunite to drop a capsule collection and all-black fourth jersey.



The sport and style powerhouses commemorate Real Madrid turning 120 and Yohji Yamamoto and adidas’ partnership reaching its 20th year.



MORE: https://t.co/b681fHC652 pic.twitter.com/v0nSBsn3xn