Αλλαγή σελίδας για τη Μπαρτσελόνα, η οποία ανακοίνωσε τη χορηγική συμφωνία με τη Spotify και ετοιμάζεται να γεμίσει τα ταμεία της με το ποσό των 280 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας!

Οι διαφορές λύθηκαν, η χρυσή τομή βρέθηκε και η Μπαρτσελόνα με τη Spotify ανακοίνωσαν από κοινού την έναρξη τη συνεργασίας τους. Όπως είχε γίνει γνωστό, ο παγκόσμιος κολοσσός online streaming θα διαδεχθεί τη Rakuten ως ο βασικός χορηγός του συλλόγου, σε μια συμφωνία που θα γεμίσει τα ταμεία της Μπαρτσελόνα με 280 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας.

Αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2022, το λογότυπο της Spotify θα δεσπόζει πλέον σε όλες τις φανέλες του ανδρικού και γυναικείου τμήματος της ομάδας, ενώ το γήπεδο των Μπλαουγκράνα θα μετονομαστεί σε «Spotify Camp Nou» με αφετηρία τη σεζόν 2024-2025.

Πλέον το μόνο που μένει να ακολουθήσει είναι η συμφωνία που υπέγραψε η διοίκηση της Μπαρτσελόνα να επικυρωθεί και στην Έκτακτη Συνέλευση Συμβιβαστικών Μελών όπου θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου και αναμένεται να έχει τυπικό χαρακτήρα.

Πάντως οι οικονομικές «ενέσεις» στη Μπαρτσελόνα δεν σταματούν εδώ, αφού μετά τη συμφωνία με τη Spotify οι Μπλαουγκράνα σκοπεύουν να ολοκληρώσουν το χρυσό deal με το CVC που θα τους αποφέρει περί τα 270 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την πώληση του 49% των «Barca Studios» έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ!

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟