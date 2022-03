Ο Καρίμ Μπενζεμά συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις φετινές του εμφανίσεις και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεπεράσει το ρεκόρ που είχε την περυσινή σεζόν στο σκοράρισμα.

Ο Καρίμ Μπενζεμά μοιάζει ασταμάτητος και τη φετινή σεζόν. Κόντρα στην Σοσιεδάδ έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του προκειμένου η ομάδα του να φτάσει στην ανατροπή και τη νίκη με 4-1.

Με αυτόν τον τρόπο έσπασε και φέτος το φράγμα των 20 γκολ στο πρωτάθλημα, δείχνοντας την κλάση και την ποιότητα που διαθέτει ως ποδοσφαιριστής.

Στα 34 του χρόνια πλέον, ο Καρίμ Μπενζεμά συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Η φετινή σεζόν δεν είναι η μοναδική που φτάνει τα 20 γκολ στο πρωτάθλημα μιας και το έχει επαναλάβει στις τέσσερις προηγούμενες σεζόν.

Αδιαμφισβήτητα ο Γάλλος διεθνής στράικερ θα ξεπεράσει κάθε ρεκόρ, μιας και για την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν απομένουν ακόμα 15 αγωνιστικές. Χρειάζεται μόλις τρία τέρματα, ώστε να ισοφαρίσει την περυσινή του επίδοση, η οποία ήταν και η καλύτερη την τελευταία τετραετία.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι κόντρα στην Σοσιεδάδ, ο Μπενζεμά έγινε ο τρίτος παίκτης στην La Liga που φτάνει τις 100 ασίστ στον 21ο αιώνα, μετά από τους Μέσι και Άλβες, με την ασίστ που «σέρβιρε» στον Λούκα Μόντριτς, στο 2-1.

2018-19 La Liga: 21 ⚽⁰2019-20 La Liga: 21 ⚽⁰2020-21 La Liga: 23 ⚽⁰2021-22 La Liga: 20 ⚽ and counting⁰⁰Karim Benzema hits 20 league goals for the fourth straight season ✨ pic.twitter.com/OpshsOfX3H