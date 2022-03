Μερίδα των οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται να απέδωσε ναζιστικούς χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας τους στο UEFA Youth League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι τηλεοπτικές κάμερες απαθανάτισαν οπαδούς στις εξέδρες να κάνουν κινήσεις με τα χέρια τους, οι οποίες παραπέμπουν σε ναζιστικό χαιρετισμό, ενώ παράλληλα φώναζαν και ρατσιστικά συνθήματα προς του νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ. Γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μάλιστα, Οπως αναφέρεται μάλιστα στην Ισπανία, οι οπαδοί των «ροχιμπλάνκος» δεν έμειναν μόνο σε αυτές τις απαράδεκτες κινήσεις, καθώς επιτέθηκαν ρατσιστικά και στον νεαρό εξτρέμ της Ρεάλ, Πίτερ Γκονζάλες.

Για την ιστορία πάντως η Ατλέτικο επικράτησε με 3-2 της Ρεάλ και θα αντιμετωπίσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Atletico fans doing the nazi salute during yesterday's youth league game. Shocking. pic.twitter.com/bfdOw1cH4b