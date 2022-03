Μαρσέλο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στην Ρεάλ, αλλά δεν εξαρτάται από μένα»

Επιθυμία του Μαρσέλο είναι να συνεχίσει με την Ρεάλ Μαδρίτης τουλάχιστον γι' ακόμη ένα χρόνο, ωστόσο ο Βραζιλιάνος ξεκαθάρισε [ως δεν εξαρτάται από τον ίδιο αλλά από την απόφαση της διοίκησης.

Ο Μαρσέλο βρίσκεται στην τελική ευθεία της καριέρας του. Οι τελευταίοι μήνες μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Τον Ιούνιο που λήγει το συμβόλαιό του, θα κλείσει σχεδόν 16 χρόνια υπερασπιζόμενος τη λευκή φανέλα. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες κατά τις οποίες ο έμπειρος αμυντικός έχει κερδίσει όχι μόνο 23 τίτλους, αλλά και τις καρδιές των φιλάθλων της Μαδρίτης.

Πλέον διεκδικεί τον φετινό τίτλο πρωταθλήματος, προκειμένου να κλείσει έναν κύκλο επιτυχιών με τη φανέλα των «μερένγκες». Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «El Hormiguero» του ισπανικού τηλεοπτικού σταθμού Antena 3, ο Μαρσέλο τόνισε πως επιθυμία του είναι να ανανεώσει τουλάχιστον για ακόμη ένα χρόνο με την Ρεάλ, όμως ξεκαθάρισε πως δεν εξαρτάται από τον ίδιο αλλά από το αν η διοίκηση θα θελήσει να του κάνει νέο συμβόλαιο.

«Είμαι χαλαρός και δεν αγχώνομαι. Έχω στο μυαλό μου να παίζω μέχρι να μεγαλώσει ο γιος μου, ώστε να παίξω μαζί του. Είμαι αρχηγός στην κορυφαία ομάδα του κόσμου. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια που πρέπει να κερδίσουμε μπροστά μας. Δεν σκέφτομαι παραπέρα. Θα ήθελα να αποσυρθώ ως παίκτης της Ρεάλ αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρσέλο, ο οποίος μετράει 540 συμμετοχές με απολογισμό 38 τέρματα και 101 με τη φανέλα των Μαδριλένων έως τώρα.

🎙️ @MarceloM12: "I would like to retire at Real Madrid, but it's not just me who decides. I don't think further. Everything has an end, but I don't think about this now." @El_Hormiguero pic.twitter.com/uTW91F4RYE