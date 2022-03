O Zουάν Λαπόρτα ανακοίνωσε πως η Μπαρτσελόνα θα λανσάρει τα δικά της κρυπτονομίσματα με σκοπό να βγει το κλαμπ από την οικονομική κρίση που περνάει.

Σχέδια για την οικονομική της ανάκαμψη κάνει η Μπαρτσελόνα με τα κρυπτονομίσματα να είναι εμφανίζονται ως μια «σανίδα σωτηρία». Ο πρόεδρος των «Μπλαουγκράνα», Ζουάν Λαπόρτα, σε ομιλία του στην ετήσια εμπορική έκθεση «Mobile World Congress» έκανε γνωστό πως οτο καταλανικό κλαμπ να σκοπεύει να λανσάρει τα δικά του κρυπτονομίσματα. H «Μπάρτσα» είχε προτάσεις από αρκετές εταιρίες κρυπτονομισμάτων, όμως τις απέρριψε όλες και αποφάσισε να «χαράξει» τον δικό της δρόμο.

«Αναπτύσουμε το δικό μας "metaverse" για αυτό απορρίψαμε τις προτάσεις από εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας και πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Είμαστε διαφορετικοί επειδή επιβιώνουμε οικονομικά από ότι μπορούμε να παράξουμε μέσα από τη βιομηχανία του αθλητισμού. Δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις και μετόχους πίσω μας και για αυτό αναγκαζόμαστε να είμαστε πιο ευφάνταστοι, καινοτόμοι, γενναίοι και να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε τίτλους και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς, όμως πρέπει να βγάλουμε κέρδος από τις ευκαιρίες από τη βιομηχανία του αθλητισμού. Είναι θέμα επιβίωσης», ανέφερε στην ομιλία του ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα.

Θυμίζουμε πως η Μπαρτσελόνα έχει παραδεχτεί πως έχει χρέος ενός δισεκατομμυρίων ευρώ λίγο αφού ανέλαβε ο Λαπόρτα τα ηνία της διοίκησης από τον Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου και αναγκάστηκαν να κάνουν περικοπές στο μπάτζετ του ρόστερ, αφήνοντας σε αυτό το πλαίσιο ελεύθερο τον Λιονέλ Μέσι.

Barcelona want to create their own cryptocurrency to help them "survive financially" against clubs owned by big corporations and foreign investors 💰 pic.twitter.com/TumaTGRsKf