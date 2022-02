Μόντριτς: «Μεγάλωσα σε περίοδο πολέμου, σταματήστε τις ανοησίες»

Με μήνυμά του στα social media ο Λούκα Μόντριτς ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα κατά του πολέμου.

Αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, το ποδόσφαιρο είναι ίσως το λιγότερο σημαντικό θέμα, δεδομένης της δραματικής κατάστασης στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο Κροάτης μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς από την πλευρά του θέλησε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα κατά του πολέμου στην Ουκρανία, μέσα από ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Οπως τόνισε ο 36χρονος άσος, επιθυμία του είναι να σταματήσουν οι ανοησίες που σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, ενώ απαίτησε ειρήνη.



«Μεγάλωσα σε περίοδο πολέμου και αυτό είναι κάτι που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Πρέπει να σταματήσουμε τις ανοησίες, εξαιτίας των οποίων σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι. Θέλουμε ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του, ο Λούκα Μόντριτς.

I grew up during war and I don't wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar