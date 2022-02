Ομπαμεγιάνγκ: «Σπίτι μου η Βαλένθια, της έχω ξαναβάλει τρία γκολ» (vid)

Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ήταν σίγουρος πως θα πετύχει χατ-τρικ κόντρα στη Βαλένθια μιας και στο παρελθόν το είχε ξανακάνει ως παίκτης της Άρσεναλ.

Ο Γκαμπονέζος στράικερ πήρε από το χέρι την Μπαρτσελόνα και με το χατ-τρικ που σημείωσε την οδήγησε στη νίκη με 4-1 επί της Βαλένθια.

Αυτά ήταν και τα πρώτα γκολ με την φανέλα των «μπλαουγκράνα» για τον Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα θυμήθηκε και το χατ-τρικ που είχε κάνει στο «Μεστάγια» ως παίκτης της Άρσεναλ!

«Είμαι χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Το σημαντικό είναι πως κερδίσαμε το ματς! Την τελευταία φορά που έπαιξα εδώ στο "Μεστάγια" σκόραρα τρία γκολ με την Άρσεναλ! Μου αρέσει να παίζω εδώ και νιώθω σαν το σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 32χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα.

Dream first start for @Auba today. ⚡️ 🗣️ @FCBarcelona 's new man spoke to #LaLigaTV in English after his goals in #ValenciaBarça . pic.twitter.com/DSCu0RDE8u

Pierre-Emerick Aubameyang: "I'm very happy, I'm very happy, the important thing is that we won the game... The last time I played here at the Mestalla I scored a hat-trick with Arsenal, I like playing here, it's like my home." pic.twitter.com/8RKzqx2bVH