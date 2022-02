Αυξάνεται ο ανταγωνισμός για τον Νουσέρ Μαζραουί, καθώς Μίλαν και Μπαρτσελόνα προστέθηκαν στα κλαμπ που θέλουν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο το προσεχές καλοκαίρι.

Όλο και περισσότερους μνηστήρες αρχίζει να αποκτά ο Νουσέρ Μαζραουί! Μετά την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στο «κυνήγι» της απόκτησης του Μαροκινού δεξιού μπακ φαίνεται πως βρίσκονται πλέον οι Μίλαν και Μπαρτσελόνα.

Η απόφασή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Άγιαξ και να αποχωρήσει ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν τον έχει καταστήσει ως ένα από τα πιο θελκτικά ονόματα της θερινής αγοράς και οι ενδιαφερόμενοι κάνουν σιγά - σιγά... ουρά για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Μίλαν και Μπαρτσελόνα έχουν κάνει γερό μπάσιμο για να τον ντύσουν στα χρώματα τους το επόμενο καλοκαίρι και πλέον μένει να φανεί ποιος θα είναι ο νικητής της... δημοπρασίας.

Τη φετινή σεζόν ο Μαζραουί έχει καταγράψει 25 συμμετοχές με τη φανέλα του Άγιαξ, σημειώνοντας πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

