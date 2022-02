Αγουέρο: «Αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω ποτέ να κάνω ένα σπριντ ξανά»

Ο Σέρχιο Αγουέρο μίλησε για το πώς το πρόβλημα με την καρδιά που τον ανάγκασε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο συνεχίζει να τον επηρεάζει στην καθημερινή του ζωή.

Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός των Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα, διαγνώστηκε με καρδιακή αρρυθμία στα τέλη του 2021 και μετά από ιατρικές διαβουλεύσεις αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο «Κουν» ήταν απρόθυμος να αποσυρθεί παρά τις συμβουλές των καρδιολόγων και τα 34 του χρόνια. Επιθυμία του ήταν ήταν να συνεχίσει στην αγωνιστική δράση. Ωστόσο, η μητέρα του, Αντριάνα, ήταν εκείνη η οποία κατάφερε να τον πείσει ώστε να βάλει οριστικό τέλος στην καριέρα του.

Μιλώντας στο Twitch, o Αγουέρο μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην καρδιά του αλλά και πώς αυτό συνεχίζει να τον επηρεάζει στην καθημερινή του ζωή.

«Αμα προσπαθήσω να παίξω ποδόσφαιρο τώρα, δεν θα έχω ανάσα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν μπορώ να κάνω τουλάχιστον ένα σπριντ. Νιώθω ότι καρδιά μου δεν δουλεύει σωστά...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός.

