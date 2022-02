Οι επιδόσεις του Λουκ ντε Γιόνγκ στην Μπαρτσελόνα δείχνουν σημάδια βελτίωσης και ο Ολλανδός έχει ήδη σκοράρει τέσσερις φορές μέσα στο 2022, σε ματς που στην πλειοψηφία τους η ομάδα του πήρε βαθμό/βαθμούς...

Το βράδυ της Κυριακής οι «μπλαουγκράνα» σώθηκαν από τον Λουκ ντε Γιόνγκ που είχε περάσει με αλλαγή στο 88ο λεπτό απέναντι στην Εσπανιόλ και με δυνατή κεφαλιά στο 90' + 6' του ντέρμπι έγραψε το τελικό 2-2 για να προσφέρει τουλάχιστον τον βαθμό στην ομάδα του.

Αυτό ήταν το 4ο τέρμα του Ολλανδού επιθετικού μέσα στο 2022, σε αντίθεση με το μόλις ένα γκολ που είχε πετύχει σε ολόκληρο το πρώτο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου στο πρωτάθλημα.

Στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που έχει βρει δίχτυα στο νέο έτος, έχει δώσει κάτι στην ομάδα του Τσάβι, αν και με την Γρανάδα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό το τελικό 1-1. Κι αυτό διότι στο «Λος Κάρμενες» η Μπαρτσελόνα είχε ισοφαριστεί στο 89'...

Στα υπόλοιπα ματς ο Ντε Γιόνγκ είχε πετύχει το μοναδικό τέρμα της εκτός έδρας επικράτησης (1-0) απέναντι στην Μαγιόρκα και φυσικά τώρα ήρθε η ισοφάριση στο φινάλε κόντρα στην Εσπανιόλ ώστε να μη χαθεί τελείως το ματς.

Σκόρερ χρίστηκε και στον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, οι «μερένγκες» πήραν την πρόκριση με το τελικό 3-2 στην παράταση και αργότερα πανηγύρισαν και την κατάκτηση του τίτλου.

⚽️GOAL!!

Luuk de Jong scores a goal at the last minutes and ties the game

2-2 #EspanyolBarcelona #EspanyolBarça pic.twitter.com/AI6Q76l6iq