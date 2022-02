Ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Αραούχο άνοιξε διάλογο με τους παίκτες της Εσπανιόλ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο 22χρονος Ουρουγουανός αμυντικός έγινε αλλαγή στο ημίχρονο λόγω προβλήματος τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν στον πάγκο, ο Αραούχο ζούσε έντονα το παιχνίδι και πολλές φορές λειτουργούσε σαν οπαδός της Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που ξέφευγε με αποτέλεσμα να πικάρει τη μισητή αντίπαλο των Καταλανών, Εσπανιόλ, αναφέροντας: «Πίσω στη δεύτερη κατηγορία. Πάμε! Πίσω στη δεύτερη κατηγορία».

Η Εσπανιόλ μετά τον «χρυσό» βαθμό απέναντι στους «μπλαουγκράνα» έφτασε τους 28 βαθμούς, ούσα στην 13η θέση της βαθμολογίας.

Araujo to the Espanyol bench when Pique was sent off:



"to the second division”



WHAT A MENACE 💀💀💀 pic.twitter.com/1kHdUD27jk