Η Μπαρτσελόνα ξόδεψε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν κατάφερε ποτέ να βρει διαδόχους της διάσημης τριάδας της, τεσσεράμισι χρόνια μετά την αποχώρηση του Νεϊμάρ και το τέλος της εποχής του «MSN».

Μέσι - Σουάρες - Νεϊμάρ, η φανταστική τριάδα εμφανίζονται ως το τελευταίο σύμβολο μιας θριαμβευτικής Μπαρτσελόνα. Τα τρία αυτά αστέρια είχαν καταφέρει να οδηγήσουν τους «μπλαουγκράνα» σε σπουδαίες επιτυχίες, όπως αυτή του Champions League το 2015 κόντρα στη Γιουβέντους. Αυτή η διάσημη τριάδα, η οποία εκείνη την εποχή πάλευε με το διαβόητο BBC (Μπέιλ - Μπενζεμά - Κριστιάνο της Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασε στο τέλος της το καλοκαίρι του 2017 όταν ο Νεϊμάρ αποχώρησε για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν. Τότε ο Βραζιλιάνος φιλοδοξούσε να γίνει αρχηγός της γαλλικής ομάδας και να μην βρίσκεται πλέον στη σκιά του φίλου του Λέο Μέσι.

Η αποχώρηση του Νεϊμάρ πλήγωσε σε μεγάλο βαθμούς τους Καταλανούς. Από τότε, δεν έχουν βρει ποτέ τον αντικαταστάτη του. Η διοίκηση δεν ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει με σύνεση τα 220 εκατομμύρια ευρώ που μπήκαν στα ταμεία της. Πολλαπλασίασε τις αποτυχίες και ξόδευε χρήματα χωρίς έλεος. Η Marca έχει μάλιστα συντάξει μια λίστα όλων των παικτών που η Μπαρτσελόνα αγόρασε για να διαδεχθεί το διάσημο MSN.

Lionel Messi, Luis Suárez and Neymar scored 364 goals and won seven trophies in three seasons together, including the 2014/15 treble.



In 2015/16, Barcelona wore horizontal stripes for the first time in 115 years and MSN had their most prolific season, scoring 131 goals. pic.twitter.com/VCgNhjNRkF