Ο Άντονι Μαρσιάλ εισπράττει ποδοσφαιρική αγάπη που την είχε ανάγκη και όλο το γήπεδο τον χειροκρότημα μετά τις δυο ασίστ στη νίκη (2-0) της Σεβίλλης επί της Έλτσε.

Ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διότι δεν είχε πλέον αυτοπεποίθηση και δεν αισθανόταν εμπιστοσύνη από τους προπονητές του.

Η Σεβίλλη του πέταξε το σωσίβιο διάσωσης και εκείνος το άρπαξε και πήγε στην Ανδαλουσία, όπου ο πρώτος καιρός φαίνεται ότι παίρνει θετικό πρόσημο για τον Μαρσιάλ.

Στο εντός έδρας ντεμπούτο του παίρνοντας φανέλα βασικού απέναντι στην Έλτσε, έκανε και τις δύο ασίστ στα γκολ (2-0) της νέας του ομάδας και αποθεώθηκε από τον κόσμο στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» που του επιφύλαξε standing ovation!

Anthony Martial received a standing ovation from the Sevilla fans after a standout performance 👏 pic.twitter.com/YNUEr8bTnF