Προφανέστατα ο Λούκα Μόντριτς απλά το έκανε για τον Λόβρο Μάγιερ, τον συμπατριώτη του που αγωνίζεται στην Ρεν, ωστόσο, δεν παύει να δημιουργεί ένα αξιοπερίεργο στόρι για το δίλημμα Μέσι ή Κριστιάνο...

Ο «μαέστρος» της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής ομάδας της Κροατίας γνωρίζει πολύ καλά τον CR7. Τον έζησε αρκετά χρόνια στους «μερένγκες», έπαιξαν μαζί, γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί μαζί του στο χορτάρι και φυσικά θα του τρέφει εκτίμηση.

Ο Λιονέλ Μέσι όσο βρισκόταν στην Μπαρτσελόνα ήταν πάντοτε εκείνος που προκαλούσε πονοκέφαλο στην Ρεάλ Μαδρίτης και σε κάθε μεγάλο clasico ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να σταματήσει η «βασίλισσα».

Παρ' όλα αυτά, ο Μόντριτς δεν θα μπορούσε να μην αναγνωρίσει το μεγαλείο του Αργεντινού. Και ίσως και να ασπάζεται την λεζάντα που έβαλε ο συμπατριώτης του, χαφ της Ρεν, Λόβρο Μάγιερ, στη φωτογραφία που έβγαλε μαζί με τον Μέσι μετά το ματς της Παρασκευής: «Ο καλύτερος όλων...».

Ο Κροάτης κατάφερε να πάρει τη φανέλα του ηγέτη της «αλμπισελέστε» μετά το παιχνίδι, στο οποίο ο Μπαπέ έκανε τη διαφορά με το γκολ στο 90' + 4'...

