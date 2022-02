Τα φώτα της δημοσιότητας κέντρισε ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος μετέβη στο προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα με μία εντυπωσιακή Ferrari 488 GTB.

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός έχει αρχίσει και συνηθίζει το νέο του περιβάλλον στην Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό και μετέφερε όλα τα αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του από το Λονδίνο στη Βαρκελώνη.

Το πρωί της Πέμπτης (10/02) ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο προπονητικό κέντρο των «μπλαουγκράνα». Δημοσιογράφοι και κάμερες που είχαν στηθεί έξω από το «Θιουτάτ Εσπορτίβα» έμειναν εντυπωσιασμένοι όταν είδαν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας να φτάνει με μία εντυπωσιακή Ferrari 488 GTB.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων «supercar» και περιλαμβάνει έναν V8 κινητήρα χωρητικότητας 3,9 λίτρων η απόδοση του οποίου φτάνει μέχρι τους 670 ίππους. Πιάνει τα 100χλμ σε μόλις 3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 330 χλμ./ώρα. Χρειάζεται μόλις 7,6 δευτερόλεπτα για να φτάσει στα 200 χλμ/ώρα.

Το μοντέλο της βασικής έκδοσης σταμάτησε να κυκλοφορεί το 2019, παραχωρώντας επί της ουσίας τη θέση της στην ισχυρότερη έκδοση Pista των 720 ίππων. Η τιμή μιας Ferrari 488 GTB, ακόμα και μεταχειρισμένης, κοστίζει στην ελληνική αγορά σχεδόν 400.000 ευρώ!

Βέβαια, ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει στην κατοχή του κι άλλα πολυτελή αυτοκίνητα, όπως μια Lamborghini Aventador, μια Ferrari 812 Superfast και ένα Range Rover Sport Mansory.

Aubameyang arrived to training yesterday in a Ferrari 488 GTB that costs around €400,000 euros.



