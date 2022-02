Ο Μαρσέλο, ο οποίος θα βάλει τέλος σε περισσότερα από 15 χρόνια ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του τον Ιούνιο, συγκινήθηκε από το χειροκρότημα που του έδωσαν οι φίλοι των «μερένγκες» στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο Μαρσέλο βρίσκεται στην τελική ευθεία της καριέρας του. Οι τελευταίοι μήνες μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Τον Ιούνιο που λήγει το συμβόλαιό του, θα κλείσει σχεδόν 16 χρόνια υπερασπιζόμενος τη λευκή φανέλα. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες κατά τις οποίες ο έμπειρος αμυντικός έχει κερδίσει όχι μόνο 23 τίτλους, αλλά και τις καρδιές των φιλάθλων της Μαδρίτης.

Ο 33χρονος αρχηγός των «μερένγκες» έμεινε συγκινημένος αφού δέχτηκε ένα βροντερό χειροκρότημα από το κοινό το οποίο σηκώθηκε από τις θέσεις του στο «Μπερναμπέου» για να τον αποθεώσει την περασμένη Κυριακή (06/02) στον αγώνα με την Γρανάδα, όταν ο Αντσελότι τον απέσυρε στον πάγκο λίγο πριν το φινάλε.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός απάντησε στο χειροκρότημα δείχνοντας το σήμα της ομάδας και φτάνοντας στον πάγκο, οι κάμερες απαθανάτισαν τη συγκίνησή του, με τον Μαρσέλο να κοιτάζει ανέκφραστα αυτό που μόλις είχε συμβεί. Μετά το τέλος του αγώνα, δεν θα μπορούσε να μην ευχαριστήσει τους οπαδούς για την υποστήριξή τους, όλα αυτά τα χρόνια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Σε 15 χρόνια που είμαι εδώ, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο από το να ευχαριστήσω τους οπαδούς της Μαδρίτης. Σήμερα ήταν άλλη μια πολύ ωραία βραδιά. Έζησα πολλές νύχτες εδώ με χειροκροτήματα και η στοργή που έχουν οι οπαδοί για μένα είναι βάναυση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρσέλο, o οποίος με την Ρεάλ έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση 23 τροπαίων, ανάμεσά τους τέσσερα Champions League, ενώ έχει αγωνιστεί σε 538 αγώνες, με απολογισμό 41 γκολ και 101 ασίστ.

Οσον αφορά το μέλλον του στο ποδόσφαιρο μοιάζει αβέβαιο, καθώς στην Ισπανία θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ρεάλ το καλοκαίρι, θα βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του.

Video of Marcelo emotionally overwhelmed from the love Real Madrid fans gave him in the Bernabéu yesterday.🤍

Rumours are claiming that he's going to reitre at the end of the season.💔 pic.twitter.com/wFlSyIE0Pq