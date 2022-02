Το σφοδρό μαρκάρισμα του Φεράν Τόρες σε συνδυασμό με την εμμονή του Τσόλο Σιμεόνε να τον κρατήσει μέχρι τέλους στο ματς είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του Ντάνιελ Βας, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ για τους επόμενους δύο μήνες.

Τη χειρότερη δυνατή κατάληξη επιφύλασσε το ντεμπούτο του Ντάνιελ Βας στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο νεοαποκτηθείς δεξιός μπακ από τη Βαλένθια πέρασε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι κόντρα στη Μπαρτσελόνα, αλλά στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο φινάλε του ματς και η διαχείριση του Τσόλο Σιμεόνε μόνο χειρότερα έκανε τα πράγματα.

Συγκεκριμένα, ο Δανός δέχθηκε άσχημο χτύπημα στο πόδι από τον Φεράν Τόρες στο 90+1' και βρέθηκε να σφαδάζει στο χορτάρι, δείχνοντας ότι πολύ δύσκολα μπορούσε να συνεχίσει. Ωστόσο, ο τεχνικός των Ροχιμπλάνκος, ελλείψει διαθέσιμης αλλαγής, τον παρότρυνε να «σφίξει» τα δόντια και να αγωνιστεί για τα εναπομείναντα έξι λεπτά, γεγονός που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τον 32χρονο μπακ. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ο Βας να υποβληθεί σε εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας και να επιβεβαιωθούν οι φόβοι για σημαντική «ζημιά», με το διάστημα της απουσίας του από τη δράση να εκτιμάται από έξι εβδομάδες ως και δύο μήνες!

Κι όλα αυτά για έναν παίκτη όπως ο Βας, ο οποίος σε επτά χρόνια με Θέλτα και Βαλένθια έχασε μόλις τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος λόγω τραυματισμού. Πλέον, αναμένεται να χάσει εννέα με έντεκα...

Daniel Wass in 7 years at Celta Vigo and Valencia: 4 games missed through injury 🚑



Daniel Wass after 11 days at Atlético Madrid: Set to miss 9-11 games through injury 🤕#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/8rd6bmJVuZ