Ορισμένοι δεν μεγαλώνουν ποτέ. Και γιατί να το κάνουν, άλλωστε; Ένας από αυτούς είναι ο Ντάνι Άλβες. Σοβαρός εκεί που πρέπει. Παιδί... στις περισσότερες ώρες της ημέρας. Και στα 38 του, επαναφέρει την τρέλα στην Μπαρτσελόνα.

Το απόγευμα της Κυριακής στο «Καμπ Νόου» η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που έκανε το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης ιδιαίτερο. Όλα έδειχναν ότι καλό θα γινόταν σε αυτό το ματς.

Ο κόσμος που γέμισε τις εξέδρες, η αύρα που έβγαζε η Μπαρτσελόνα και η αντεπίθεση της ομάδας του Τσάβι όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, οδήγησαν τους «μπλαουγκράνα» στον θρίαμβο με το τελικό 4-2.

Στο πρώτο του ματς στο «Καμπ Νόου» μετά την επιστροφή του στην ομάδα, ο Ντάνι Άλβες έκανε τα δικά του. Τα τρελά του. Και η πιο κλισέ δήλωση αμέσως μετά το ματς, είναι τέτοια που βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στην περίπτωσή του. «Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός όταν δίνεις το 200%».

Decían que estaba mayor, que su fichaje era un error, que volvía para retirarse...

¡Dani Alves, no te retires nunca! #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t35Xa5VPQi February 6, 2022

Dani Alves game by numbers vs. Atlético:



65 touches

13 final third passes

6 ball recoveries

6 duels contested

5 penalty area entries

3 crosses

2 chances created

1 goal

1 assist

1 red card

0 duels won



A hat-trick of sorts. 😜 pic.twitter.com/SMBpHlxZ6A — Squawka Football (@Squawka) February 6, 2022

Έλειψε πολύ αυτές τις 2.100 ημέρες

Επέστρεψε και από την πρώτη στιγμή είχε αναφέρει ότι «μόλις έφυγα από την Μπαρτσελόνα, πάντα ήθελα και προσπαθούσα να επιστρέψω στην ομάδα». Και αυτό δείχνει την αγάπη που έχει για τους «μπλαουγκράνα». Και γιατί τώρα είναι παρών σε αυτή την μεταβατική και δύσκολη περίοδο. Γιατί ήθελε να βοηθήσει τον Τσάβι και την αγαπημένη του Μπάρτσα να σταθεί ξανά γερά στα πόδια της.

Αυτή η αφοσίωση και η τρέλα έλειψαν πολύ από τους «μπλαουγκράνα» αυτές τις 2.100 ημέρες που ο Ντάνι Άλβες απουσίασε από το «Καμπ Νόου». Τόσα ήταν τα μερόνυκτα που μέτρησε από το τελευταίο του ματς σε αυτό το γήπεδο, μέχρι και το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης το απόγευμα της 6ης Φεβρουαρίου του 2022.

Και αν δεν το παρατήρησε σχεδόν κανείς, ο σεβασμός που επιδεικνύει ο Βραζιλιάνος σε κάθε τι που αφορά τον σύλλογο της Καταλονίας, είναι τέτοιος που χαρακτηρίζεται άξιος θαυμασμού και μίμησης. Στον πανηγυρισμό του γκολ που πέτυχε, σκέφτηκε πως έπρεπε να προσέξει και να μην πατήσει το σήμα της ομάδας στο χορτάρι! Και αυτό τα λέει όλα.

🎬 | Dani Alves teaching the players to respect the Barcelona crest and not walk on it.



🔸Ronald Araújo notices a bit too late.pic.twitter.com/oizGXMgKkb — infosfcb  (@infosfcb) February 7, 2022

Ασίστ... όπως παλιά, γκολ και αποβολή είχε το show

Αφού αποφάσισε να κάνει το show, έπρεπε να έχει... όλο το πακέτο. Και δεν ήταν καθόλου «τσιγγούνης» ως προς το θέαμα και τις στιγμές που χάρισε στον κόσμο της Μπαρτσελόνα και φυσικά στη μνήμη του για να θυμάται το μεγάλο come-back στο «Καμπ Νόου». Ασίστ αλλάζοντας πλευρά προς τον Ζόρντι Άλμπα για το μαγικό γκολ του Ισπανού φουλ μπακ, δικό του τέρμα με δυνατό δεξί σουτ για να κλείσει η «τεσσάρα» για την Μπαρτσελόνα και... αποβολή.

Ο Άλβες πάτησε τον Καράσκο στη γάμπα κατά λάθος και με τον ρέφερι να βλέπει τη φάση στο on-field review του γηπέδου, ο 38χρονος δεξιός φουλ μπακ αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα για ν' αποχωρήσει. Όσο για τον ρόλο που είχε και τη θέση στην οποία αγωνίστηκε, ο Ντάνι Άλβες έδειξε πως δεν είναι... γέρικο σκυλί το οποίο δεν μαθαίνει νέα κόλπα.

Ίσα – ίσα, φροντίζει να προσαρμόζεται και να προχωράει όπως το επιτάσσει η κάθε εποχή. «Έπαιξα πιο κοντά στη μεσαία γραμμή. Το ποδόσφαιρο αλλάζει συνεχώς και οφείλεις να το ακολουθείς. Να καταλαβαίνεις κάθε φορά τις ανάγκες του και τα νέα δεδομένα. Μου αρέσει η τακτική».

Dani Alves assisting Jordi Alba.



What year is it? pic.twitter.com/hO3FzWzhjF February 6, 2022

#LOOKATTHATSTAT - Barcelona is the FIRST team in ALL of La Liga history with a goal scorer under 18 (Gavi) and one over 38 (Dani Alves) in the same match. pic.twitter.com/2Ibh44IVfr — MisterChip (English) (@MisterChiping) February 6, 2022

Dani Alves straight red 🤯 pic.twitter.com/1DQteBSTcC — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022

Ο γηραιότερος σκόρερ και το χαμόγελο στην κάμερα για την ηλικία του

Και αλήθεια, πως θα γινόταν να μην γράψει ιστορία σε αυτό το ματς, με όσα έκανε; Τα κατάφερε, λοιπόν. Ο Ντάνι Άλβες με το γκολ που σημείωσε και με το οποίο «προσκάλεσε» όλο τον κόσμο στο γήπεδο να τον αποθεώσει ανοίγοντας τα χέρια και βιώνοντας τη δική του, τεράστια στιγμή, έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα.

Έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα ως ποδοσφαιριστής του καταλανικού συλλόγου σε ηλικία 38 ετών και 276 ημερών και προσπέρασε τον Χουάν Σεγάρα που κατείχε τη συγκεκριμένη επίδοση από την αγωνιστική περίοδο 1963-1964. Τότε, εκείνος είχε πετύχει γκολ για τους «μπλαουγκράνα» σε ηλικία 36 ετών και 163 ημερών, σε παιχνίδι απέναντι στην Μπέτις.

Με το δικό του, ασύγκριτο στυλ, το καπέλο του και το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη παρά την αποβολή του στο ματς, ο Ντάνι Άλβες ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει πλέον τις καταστάσεις στα 38 του χρόνια. «Είναι απλά ένας αριθμός η ηλικία όταν δίνεις το 200% του εαυτού σου κάθε μέρα. Αισθάνθηκα πραγματικά όπως το πρώτο μου ντεμπούτο στην ομάδα. Δουλεύουμε όλοι μαζί για να επαναφέρουμε την Μπαρτσελόνα εκεί που της αξίζει. Είμαστε εδώ για την διαδικασία στην οποία χτίζουμε αυτό που θα πρέπει να είναι η ομάδα στο μέλλον. Βάζουμε τα θεμέλια».