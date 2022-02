Ασπίδα προστασίας στον Ουσμάν Ντεμπελέ ύψωσε ο Τσάβι μετά το ντέρμπι με την Ατλέτικο, ζητώντας από τον κόσμο των Μπλαουγκράνα να σταματήσει τις αποδοκιμασίες προς τον Γάλλο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποτελεί πλέον «κόκκινο πανί» για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, με το «Καμπ Νόου» να τον αποδοκιμάζει εν χορώ λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο.

Μετά το φινάλε του αγώνα ωστόσο, ο Τσάβι θέλησε να υπερασπιστεί τον Γάλλο και να στείλει παράλληλα μήνυμα συσπείρωσης, παρακαλώντας τον κόσμο της ομάδας να σταματήσει τα σφυρίγματα προς το πρόσωπο του 24χρονου εξτρέμ.

«Θα ήθελα να ζητήσω από τους οπαδούς να σταματήσουν να αποδοκιμάζουν τον Ντεμπελέ. Είναι ακόμη ένα μέλος της ομάδας. Το κάνατε σήμερα, τώρα σας παρακαλώ σταματήστε. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ομάδα και τους παίκτες» ήταν τα λόγια του.

