Ταλιαφίκο: «Ήταν ευκαιρία ζωής η Μπαρτσελόνα, δεν με βοήθησε ο Άγιαξ»

Ο Νίκολας Ταλιαφίκο σε συνέντευξη που έδωσε στην ισπανική «Sport» εξέφρασε την πικρία του για το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στη Μπαρτσελόνα, ενώ άφησε «αιχμές» κατά του Άγιαξ.

Στη λίστα της Μπαρτσελόνα βρισκόταν η περίπτωση του Νίκολας Ταλιαφίκο, όμως η μεταγραφή του Αργεντινού αριστερού μπακ δεν προχώρησε λόγω της... διστακτικότητας του Άγιαξ να παραχωρήσει τον 29χρονο ποδοσφαιριστή. Ο διεθνής αμυντικός σε συνέντευξη του στην ισπανική «Sport» εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για το «ναυάγιο» της μεταγραφής, ενώ κατηγόρησε ανοιχτά τον «Αίαντα», στον οποίο αγωνίζεται από το 2018, αναφέροντας πως δεν τον βοήθησε να εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία ζωής.

«Στον Άγιαξ κατάλαβαν ότι ήθελα να πάω στην Μπαρτσελόνα. Είχαν τα δικά τους κίνητρα, αλλά είναι κρίμα. Νιώθω πως τέτοιες ευκαιρίες δεν πρέπει να περνούν ανεκμετάλλευτες. Είναι μοναδική η ευκαιρία να μπορέσεις να πας στην Μπαρτσελόνα. Για μένα, ήταν μία ονειρεμένη ευκαιρία και ο Άγιαξ δεν μπόρεσε να με βοηθήσει έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα. Δεν ήταν ξεκάθαροι μαζί μου. Θα μπορούσαν να μου πουν από την αρχή ότι δεν είχαν καμία διάθεση να με αφήσουν να φύγω. Είμαι απογοητευμένος, επειδή νιώθω πως ο επαγγελματισμός μου λειτούργησε κατά μου, στην προκειμένη περίπτωση», ανέφερε ο Αργεντινός ακραίος οπισθοφύλακας.

Ο Νίκολας Ταλιαφίκο την τερέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με δυο γκολ και μια ασίστ, ενώ συνολικά με τη φανέλα του Άγιαξ μετράει 145 παιχνίδια, έχοντας 15 γκολ και 20 ασίστ.

Nicolás Tagliafico to @diarioas: “This was a unique opportunity, being able to go to a club like Barça - for me it was a dream opportunity and the club did not help me, after all”. 🔴 #FCB



“I am disappointed. I have the feeling that my professionalism harmed me”. pic.twitter.com/P1Bc9G3UMo