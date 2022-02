Κατά την παρουσίαση του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο Τζουάν Λαπόρτα βρήκε την ευκαιρία να στείλει το δικό του μήνυμα και να τονίσει πως στόχος της Μπαρτσελόνα, παραμένει η κατάκτηση πρωταθλήματος και του Europa League.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (03/02) ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα παρουσίασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του, Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη τις προπονήσεις κι έχει τεθεί στη διάθεση του Τσάβι.

Ο πρόεδρος των Καταλανών κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Γκαμπονέζου επιθετικού, βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στο μεταγραφικό πλάνο που ακολούθησε η Μπαρτσελόνα τον Γενάρη με τις μεταγραφές των Ντάνι Άλβες, Αντάμα Τραορέ, Φεράν Τόρες και Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Συγκεκριμένα, ο Τζουάν Λαπόρτα δεν δίστασε να πει πως η Μπαρτσελόνα θα παλέψει για την κατάκτηση τόσο πρωταθλήματος όσο και του Europa League.

«Είναι πάντα όμορφο το συναίσθημα όταν πρέπει να παρουσιάσεις έναν νέο ποδοσφαιριστή. Ο Ομπαμεγιάνγκ ήθελε να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα και μας το έδειξε από την πρώτη στιγμή. Έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό», ανέφερε αρχικά για τον πρώην επιθετικό της Άρσεναλ ο Λαπόρτα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους στόχους των «μπλαουγκράνα».

«Εμάς ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος! Θα παλέψουμε για να κατακτήσουμε την La Liga και το Europa League. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον Χάαλαντ. Αυτήν την στιγμή είμαστε χαρούμενοι με τον Όμπα και θα βάλει πολλά γκολ με την ομάδα. Σίγουρα, το καλοκαίρι θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω την ομάδα μας και βαδίζουμε στο σωστό δρόμο», κατέληξε ο πρόεδρος της «Μπάρτσα».

