Μετωπική επίθεση της διοίκησης Λαπόρτα κατά του Μπαρτομέου, με τους Μπλαουγκράνα να καταγγέλλουν τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα για εγκλήματα οικονομικής φύσεως κατά τη θητεία του στη Βαρκελώνη.

Από την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει γνωστό πως ο Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου βρισκόταν στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών έπειτα από καταγγελία της διοίκησης Λαπόρτα για οικονομικές παρατυπίες κατά τη θητεία του στη Μπαρτσελόνα.

Πλέον οι καταγγελίες πήραν επίσημες διαστάσεις, μιας και οι Μπλαουγκράνα εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας επιτέθηκαν ευθέως στην προηγούμενη διοίκηση και κατηγόρησαν όλους τους εμπλεκόμενους για οικονομικά εγκλήματα!

«Ο έλεγχός μας βρήκε πληρωμές που κατανοούμε ότι γινόταν ακατάλληλη διαχείριση των κεφαλαίων του συλλόγου. Ο έλεγχος δεν αποκλείει τον παράνομο πλουτισμό των δημιουργών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος εν συνεχεία επιβεβαίωσε πως η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του συλλόγου, Χάουμε Καμπανέρ, αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική κατάσταση του συλλόγου, αποκαλύπτοντας πως επί προεδρίας Μπαρτομέου το χρέος των Μπλαουγκράνα εκτοξεύτηκε στο 1,1 δις ευρώ, ενώ οι ετήσιες απώλειες ανέρχονταν στα 481 εκατομμύρια ευρώ!

Delivery to the Provincial Prosecutor's Office of the conclusions of the Forensic Investigation



