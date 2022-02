Ο Τσάβι θα κληθεί να αξιοποιήσει τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στη Μπαρτσελόνα, δύο χρόνια αφού εξέφρασε τις αμφιβολίες του για τον Γκαμπονέζο στράικερ και το κατά πόσο ταιριάζει στους Μπλαουγκράνα!

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ συνδέθηκε με τη Μπαρτσελόνα. Τα τελευταία χρόνια οι Καταλανοί τον είχαν στα υπόψη τους και η φετινή περίοδος αποδείχθηκε ιδανική, μια και ο Γκαμπονέζος έχασε τη φόρμα του και σταδιακά παραγκωνίστηκε στην Άρσεναλ λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων. Τελικά, οι Μπλαουγκράνα κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του και να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο, προσφέροντας έτσι ένα επιθετικό «υπερόπλο» στη φαρέτρα του Τσάβι.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός δεν πρέπει να αισθάνεται και ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτή τη μεταγραφή. Κι αυτό διότι μόλις δύο χρόνια πριν, ως προπονητής της Αλ-Σαντ είχε κληθεί να σχολιάσει το ενδιαφέρον των Μπλαουγκράνα για τον Ομπαμεγιάνγκ, αμφισβητώντας το κατά πόσο ο 32χρονος πλέον στράικερ μπορεί να ταιριάξει στο στυλ παιχνιδιού που πρεσβεύει παραδοσιακά η Μπαρτσελόνα!

«Ο Ομπαεγιάνγκ μπορεί να σε ‘’σκοτώσει’’ σε ανοιχτούς χώρους. Αλλά η Μπαρτσελόνα χρειάζεται παίκτες που να ξέρουν πώς να κινηθούν σε κλειστούς χώρους», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του για τον πρώην παίκτη της Άρσεναλ και πρώτο σκόρερ της Premier League το 2019, ο οποίος μένει να αποδειχθεί αν θα διαψεύσει τον νέο του προπονητή και υπό τις οδηγίες του θα μετατραπεί στον στράικερ που έλειπε από τη Μπαρτσελόνα μετά την αποχώρηση του Λουίς Σουάρες.

