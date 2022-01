Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ περνάει τα ιατρικά του τεστ λίγο πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής αγοράς και μετέπειτα θα ανακοινωθεί από τη Μπαρτσελόνα.

Στην τελική ευθεία έχει μπει το «σίριαλ» της μεταγραφής του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στη Μπαρτσελόνα. Ο Γκαμπονέζος επιθετικός της Άρσεναλ έφτασε σήμερα (31/1) στην Βαρκελώνη, το «deal» έφτασε κοντά στο «ναυάγιο» και εν τέλει είχαμε την ολική ανατροπή, με τον διεθνή φορ να δίνει τα χέρια με τους «Μπλαουγκράνα».

Λίγο πριν τις 23:00 o Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Ομπαμεγιάνγκ ξεκίνησε τα απαραίτητα ιατρικά του τεστ, καθώς πλέον απομένουν μόνο λεπτομέρειες για την επικύρωση της συμφωνίας, ενώ η πλευρά των «Κανονιέρηδων» έχει λάβει τις απαραίτητες εγγυήσεις για το αίσιο τέλος της υπόθεσης.

Pierre-Emerick Aubameyang currently undergoing medical tests in Barcelona while board’s working on details of the deal. 🩺🔴 #FCB



Final stages of the negotiation while Arsenal have been guaranteed that “the deal will be completed”. #AFC #DeadlineDay