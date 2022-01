Η UEFA ειδοποίησε τον πολύπειρο τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι, πως θα πρέπει να μπει σε διαδικασία να δώσει εξετάσεις για να ανανεώσει τα προπονητικά του διπλώματα.

Ο Κάρλο Αντσελότι είναι ένας από τους πλέον έμπειρους και πετυχημένους εν ενεργεία προπονητές, έχοντας στο παλμαρέ του τρία Champions League και πρωταθλήματα σε Premier League, Serie A, Bundesliga και Ligue 1, όμως τα... διαπιστευτήρια του δεν είναι αρκετά για την UEFA.

Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, η ισχύς των διπλωμάτων του Ιταλού τεχνικού της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έστειλε προειδοποιητική ειδοποίηση στον 62χρονο για να δώσει εκ νέου... εξετάσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας επικοινώνησε με την UEFA και ζήτησε να μην μπει ο Αντσελότι σε αυτή τη διαδικασία, για αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων.

