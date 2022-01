Παίκτης της Σεβίλλης είναι κι επίσημα ο Αντονί Μαρσιάλ μέχρι το τέλος της σεζόν, ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δώρο ανήμερα των 132ων γενεθλίων της έκανε στον εαυτό της η Σεβίλλη, με την απόκτηση του Αντονί Μαρσιάλ. Μετά από διαδοχικά «άκυρα» σε ομάδες της Premier League, ο στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησε με τους Ανδαλουσιανούς, οι οποίοι και ανακοίνωσαν επίσημα τον δανεισμό του ως το τέλος της σεζόν.

Ο Γάλλος στράικερ ήταν δεδομένο πως θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα τη φετινή σεζόν και οι Ανδαλουσιανοί κινήθηκαν την κατάλληλη στιγμή για την απόκτησή του, ολοκληρώνοντας σούπερ προσθήκη για το σύνολο του Ζουλιέν Λοπετέγκι στην προσπάθεια να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να φτάσει ξανά μέχρι τον τελικό του Europa League.

Ο 26χρονος διεθνής υπέγραψε για απλό δανεισμό μέχρι το τέλος της περιόδου χωρίς οψιόν ανανέωσης κι έτσι αναμένεται να επιστρέψει στους Κόκκινους Διαβόλους το καλοκαίρι, καθώς τον «δένει» συμβόλαιο μέχρι το 2024.

Μέχρι στιγμής στην τρέχουσα περίοδο έχει καταγράψει όλο κι όλο ένα γκολ σε 11 συμμετοχές ανεξαρτήτως διοργάνωσης με τη Γιουνάιτεντ, σε συνέχεια της φθίνουσας πορείας του από πέρυσι μετά την πιο παραγωγική του σεζόν στο Μάντσεστερ το 2019/20 (23 γκολ σε 48 εμφανίσεις).

🚨 OH YES! 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 to #SevillaFC, @AnthonyMartial! 🇫🇷