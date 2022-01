Την ώρα που ο Καρίμ Μπενζεμά αγωνιζόταν στον αγώνα με την Έλτσε, διαρρήκτες βρήκαν την ευκαιρία να εισβάλουν στο σπίτι του.

Με γκολ του Έντερ Μιλιτάο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ρεάλ Μαδρίτης γλίτωσε την εντός έδρας ήττα από την Έλτσε (2-2) του άλλοτε ΑΕΚτζή Λούκας Μπογιέ.

Το ματς με την Έλτσε δεν ήταν το τυχερό του Καρίμ Μπενζεμά. Στο πρώτο ημίχρονο έχασε το πρώτο του πέναλτι με την φανέλα της Ρεάλ, ενώ στο 58ο λεπτό του αγώνα χρειάστηκε να περάσει εκτός, λόγω τραυματισμού.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, μετά το τέλος της αναμέτρησης ο διεθνής Γάλλος φορ ενημερώθηκε ότι ληστές διέρρηξαν το σπίτι του την ώρα της αναμέτρησης κόντρα στην Έλτσε. Ωστόσο για καλή τύχη όλων, δεν βρισκόταν κανένας από την οικογένεια του μέσα την ώρα της διάρρηξης.

Ο Μπενζεμά έχει υποστεί ξανά ληστεία στο παρελθόν, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2019 όταν ο Γάλλος αστέρας αγωνιζόταν στο «Classico» με την Μπαρτσελόνα. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο το τι ακριβώς έχει κλαπεί από το εσωτερικό του σπιτιού, όπως και το πώς κατάφεραν να εισέλθουν εντός του σπιτιού δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

