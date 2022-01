Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αντέδρασε στις επιθέσεις που δέχτηκε η αποστολή της ομάδας του από τους οπαδούς της Σοσιεδάδ έξω από το «Ανοέτα».

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οπαδοί της Σοσιεδάδ επιφύλασσαν άγρια υποδοχή στην Ατλέτικο κι επιτέθηκαν στο ένα από τα δύο πούλμαν της αποστολής πετώντας αντικείμενα.

Η επίθεση είχε αποτέλεσμα να σπάσουν δύο παράθυρα στο πούλμαν που μετέφερε τους «ροχιμπλάνκος». Ο Ντιέγκο Σιμεόνε όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και άρχισε να διαπληκτίζεται με τους οπαδούς της Σοσιεδάδ, ευρισκόμενος μέσα στο πούλμαν.

Ο Αργεντινός τεχνικός της Ατλέτικο πάντως κατέκρινε την προσπάθεια της αστυνομίας, για ανεπαρκή μέτρα προστασίας προς την ομάδα του.

Only Diego Simeone would go and single-handedly try to take on a crowd of opposition fans as they throw things at his team’s bus… pic.twitter.com/HIdaJqTW0D