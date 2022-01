Ημέρα ευτυχίας για την ηρωίδα, Βιρχίνια Τορεσίγια, η οποία για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2020 συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της γυναικείας ομάδας της Ατλέτικο, έχοντας νικήσει την αρρώστια!

Η Βιρχίνια Τορεσίγια έδωσε μεγάλη μάχη με τον όγκο στον εγκέφαλο, δεν τα παράτησε ποτέ, κατάφερε να σταθεί ξανά με δύναμη στα πόδια της, να προπονηθεί, να δυναμώσει και πλέον είναι πάλι σε αποστολή του γυναικείου τμήματος της Ατλέτικο Μαδρίτης μετά από 20 μήνες!

Η ηρωίδα ποδοσφαιρίστρια είχε είχε να δει το όνομά της στη λίστα με τις διαθέσιμες παίκτριες για την Ατλέτικο από τον Μάρτιο του 2020 και τώρα, ενόψει του ημιτελικού του Super Cup με την Λεβάντε, κατάφερε να συμπεριληφθεί στις επιλογές του προπονητή της!

Τον Μάιο του 2020 και μετά από εξετάσεις που έκανε για συχνούς πονοκεφάλους και ζαλάδες, η Βιρχίνια υπεβλήθη σε επέμβαση αφαίρεσης του όγκου από τον εγκέφαλο και επέδειξε τεράστια πυγμή και ψυχική δύναμη για βγει νικήτρια απ' όλο αυτό.

Άκουσε πως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσε να παίξει ξανά ποδόσφαιρο σε απόλυτα επαγγελματικό και ανταγωνιστικό επίπεδο. Κι όμως, δούλεψε καθημερινά, το έβαλε στόχο και το πέτυχε. Ακόμα κι όταν η μητέρα της ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, πάλι εκείνη δεν πέταξε λευκή πετσέτα.

Έναν χρόνο, 10 μήνες, 11 ημέρες (σύνολο 682 ημέρες) μετά το τελευταίο της παιχνίδι, ο Τορεσίγια είναι έτοιμη να επιστρέψει στο ματς της Πέμπτης με την Λεβάντε! Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος της οφείλει ένα τεράστιο χειροκρότημα...

💣🚨| OFFICIAL: After overcoming a brain tumor, Virginia Torrecilla has been called up to the women’s team for the first time since March 2020.



