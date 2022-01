Ο Λουίς Σουάρες επιθυμεί να επιστρέψει στην Premier League, προκειμένου να συνεργαστεί με τον άλλοτε συμπαίκτη του, Στίβεν Τζέραρντ στην Άστον Βίλα.

Μπορεί την περυσινή σεζόν να αποτέλεσε έναν από τους βασικούς ήρωες της Ατλέτικο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ωστόσο φέτος ο Ουρουγουανός στράικερ έχει χάσει την συχνή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα αλλά και την εμπιστοσύνη από τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι την τρέχουσα σεζόν, έχει καταγράψει 27 συμμετοχές, έχοντας σκοράρει μόλις εννέα τέρματα, ενώ πέρυσι τελείωσε με απολογισμό 21 γκολ σε 38 εμφανίσεις με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος».

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ισπανό δημοσιογράφο, Χεράρδ Ρομέρο, ο Λουίς Σουάρες φαίνεται «ζεστός» και σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης με σκοπό να επιστρέψει στην Premier League.

Όχι για την Λίβερπουλ, αλλά αυτή τη φορά για την Άστον Βίλα του πολύ καλού του φίλου και άλλοτε συμπαίκτη, Στίβεν Τζέραρντ. Ο 34χρονος άσος έχει ακόμη ένα λόγο να επιθυμεί την ένταξή του στους «χωριάτες» καθώς εκεί βρίσκεται πλέον και ο Φιλίπε Κουτίνιο.

Ο Σουάρες φέρεται να έχει απορρίψει ήδη προτάσεις από τρεις ομάδες της Βραζιλίας, αλλά και από τη Σαουδική Αραβία, καθώς όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, έχει ως πρώτο πλάνο την μεταγραφή του στην Άστον Βίλα.



